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Politică

Premierul albanez confirmă că Albania a fost pedepsită. Summit-ul NATO din 2027 nu va avea loc la Tirana

p Scris de petru mazilu
Premierul albanez confirmă că Albania a fost pedepsită. Summit-ul NATO din 2027 nu va avea loc la Tirana
Aosom
Summit-ul NATO din anul 2027 nu va avea loc la Tirana. Anunțul a fost făcut de premierul albanez Edi Rama. Albania a fost pedepsită fin cauza cheltuielilor reduse alocate apărării.

Sursa: Mediafax Ro

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