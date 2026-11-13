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Politică

Premierul Albaniei confirmă vestea care schimbă planurile NATO. Ce se întâmplă cu summitul din 2027

d Scris de daniel mihai dragomir
Premierul Albaniei confirmă vestea care schimbă planurile NATO. Ce se întâmplă cu summitul din 2027
Aosom
Premierul Edi Rama a confirmat că summitul NATO nu va avea loc la Tirana în 2027. Cheltuielile pentru apărare au devenit un punct sensibil.

Sursa: Stiri Pe Surse

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