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Politică

Premierul Edi Rama, despre un summit al NATO în Albania anul viitor: „Problema este că nu există încă o poziție comună”

a Scris de ana-maria gherghiță
Premierul Edi Rama, despre un summit al NATO în Albania anul viitor: „Problema este că nu există încă o poziție comună”
Aosom
NATO nu va organiza un summit în Albania anul viitor, în ciuda planurilor anterioare în acest sens, a declarat joi prim-ministrul albanez Edi Rama, relatează Reuters.

Sursa: Digi24

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