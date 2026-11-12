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Politică

Premierul Luca Niculescu: Transformarea digitală nu mai este o opțiune. Atacurile cibernetice și fraudele pot afecta încrederea în sistemul financiar

v Scris de victor dan stephanovici
Premierul Luca Niculescu: Transformarea digitală nu mai este o opțiune. Atacurile cibernetice și fraudele pot afecta încrederea în sistemul financiar
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Premierul Luca Niculescu a declarat joi că digitalizarea economiei românești trebuie însoțită de măsuri de securitate și protecție a consumatorilor. El a avertizat că atacurile cibernetice, fraudele și criminalitatea financiară pot afecta infrastructurile esențiale și încrederea populației în serviciile digitale.

Sursa: Mediafax Ro

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