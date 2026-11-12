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Politică

Premierul portughez spune că secretarul general al NATO este „complet deconectat de la realitate”. Declarația care l-a indignat

l Scris de liviu cojan
Premierul portughez spune că secretarul general al NATO este „complet deconectat de la realitate”. Declarația care l-a indignat
Aosom
Prim-ministrul Portugaliei, conservatorul Luis Montenegro, a afirmat joi că secretarul general al NATO, Mark Rutte, este „complet deconectat de la realitate” şi că „regretă profund” comentariul acestuia potrivit căruia ţările din sudul Europei consideră războiul Rusiei în Ucraina ca fiind ceva îndepărtat, informează EFE.

Sursa: Digi24

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