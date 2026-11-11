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Politică

Preparatul celebru din Italia care ar putea fi interzis în Rusia. „Sunt surprinsă că există așa ceva”

c Scris de claudia alionescu
Preparatul celebru din Italia care ar putea fi interzis în Rusia. „Sunt surprinsă că există așa ceva”
Aosom
În Rusia a izbucnit o adevărată cruciadă împotriva pizzei. În primul rând, aceasta nu ar trebui să se regăsească în meniurile cantinelor școlare, deoarece „dăunează sănătății copiilor”.

Sursa: Stirile Pro.tv

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