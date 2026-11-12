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Politică

Presa maghiară anunță că România „pregătește o lovitură uriașă”: Planul care a atras atenția Ungariei

d Scris de diana pană
Presa maghiară anunță că România „pregătește o lovitură uriașă”: Planul care a atras atenția Ungariei
Aosom
Presa maghiară scrie că România „pregătește o lovitură uriașă”: Comisia Europeană a aprobat până la 4 milioane de euro pentru promovarea produselor din cătină și a cărnii de pui românești. Printre piețele vizate se află Japonia și Thailanda.

Sursa: Stiri Pe Surse

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