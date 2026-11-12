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Politică

Presa maghiară: România pregătește o lovitură uriașă. Ce scriu ungurii despre promovarea a două alimente cu fonduri UE

l Scris de lorena mihăilă
Presa maghiară: România pregătește o lovitură uriașă. Ce scriu ungurii despre promovarea a două alimente cu fonduri UE
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Presa maghiară scrie că România se pregătește de o lovitură uriașă, după ce Comisia Europeană a aprobat finanțarea a două programe românești de promovare a produselor agroalimentare, care vizează popularizarea a două produse.

Sursa: Stirile Pro.tv

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