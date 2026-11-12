Într-un moment de tensiune politică, președintele României, Nicușor Dan, a luat o decizie controversată, anunțându-și intenția de a interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele de presă din Palatul Cotroceni. Acest demers, care a declanșat o reacție puternică din partea comunității media, a fost analizat în detaliu de jurnalistul Cristian Tudor Popescu, care a considerat […] The post Președintele Dan excomunică jurnalistul Vanghele. CTP analizează acțiunile și contextul first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗