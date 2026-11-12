 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebarea lui Ovidiu Vanghele: Procurorul general al României NU a fost în conflict de interese când a votat împotriva anchetei care îl viza

d Scris de daniela moise
Președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebarea lui Ovidiu Vanghele: Procurorul general al României NU a fost în conflict de interese când a votat împotriva anchetei care îl viza
Aosom
Nicușor Dan nu consideră că există un conflict de interese în cazul votului exercitat de procurorul general al României, Cristina Chiriac, în cadrul secției de procurori a CSM, împotriva propunerii de sesizare a Inspecției Judiciare pentru cercetarea unei presupuse ingerințe comise chiar de ea. Nicușor Dan a fost întrebat, de un jurnalist HotNews, cum interpretează situația […]

Sursa: Gazeta De Sud

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →