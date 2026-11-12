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Politică

Președintele Nicușor Dan pleacă în Irlanda, la Summitul Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European

c Scris de cosmin pirv
Președintele Nicușor Dan pleacă în Irlanda, la Summitul Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European
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Președintele Nicușor Dan pleacă în Irlanda, unde va participa joi la Summitul Comunității Politice Europene, iar vineri la reuniunea informală a Consiliului European.

Sursa: Mediafax Ro

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