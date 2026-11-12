 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Preşedintele Nicuşor Dan propune ca România să plătească SUA pentru a păstra militarii americani în ţară. Preşedintele cere mai multe trupe şi echipamente militare, după ce Washingtonul a redus efectivele

z Scris de ziarul financiar
Preşedintele Nicuşor Dan propune ca România să plătească SUA pentru a păstra militarii americani în ţară. Preşedintele cere mai multe trupe şi echipamente militare, după ce Washingtonul a redus efectivele
Aosom
România este dispusă să plătească Statele Unite pentru a menţine şi chiar a creşte numărul militarilor americani staţionaţi pe teritoriul...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →