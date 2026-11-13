 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Președintele Nicușor Dan: „Rusia nu își dorește în mod real o discuție despre pace în acest moment”

s Scris de sergiu tămaș(
Președintele Nicușor Dan: „Rusia nu își dorește în mod real o discuție despre pace în acest moment”
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, a spus că actualmente, Rusia nu își dorește în mod real o discuție despre încetarea focului sau despre pace în Ucraina.

Sursa: Monitorul Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →