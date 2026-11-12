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Politică

Prima reacție a Comisiei Europene în privința unirii dintre Republica Moldova și România. Maia Sandu: "Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă"

e Scris de e-politic ro
Prima reacție a Comisiei Europene în privința unirii dintre Republica Moldova și România. Maia Sandu: "Vreau ca țara mea să fie în siguranță și vreau ca țara mea să fie liberă"
Aosom
Comisara europeana pentru Extindere, Marta Kos, a oferit prima reacție a unui oficial european de rang inalt privind posibilitatea unirii Republicii M

Sursa: Ziuanews.ro

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