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Politică

Primăria Capitalei anunţă că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia de neavizare a protestului de sâmbătă

ș Scris de ștefana radu
Primăria Capitalei anunţă că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia de neavizare a protestului de sâmbătă
Aosom
Primăria Capitalei a anunțat, vineri, că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice de a nu aviza protestul din 14 noiembrie, solicitat de trei persoane.

Sursa: Digi24

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