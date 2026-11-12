Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem unicați/Care e problema?”. Explicația dată de vărul edilului

Dacă strigi numele... Tăbărana pe holul primăriei Moșteni din județul Teleorman, s-ar putea să îți răspundă vreo șase persoane în același timp. Soți, frați, veri, cumnați, copii, fini și nași. Toți fac parte din familia extinsă a primarului Vică Tăbărana și toți sunt angajați la primărie. Ultimul membru al familiei sosit în instituție este chiar fiul primarului care a primit un post la căminul cultural. Îi învață pe copii să joace fotbal. Nu e nimic ilegal, toți au dat concurs, spune primarul. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

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