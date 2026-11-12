 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Primăria Timișoara nu dublează impozitul pentru balcoane închise fără autorizație în blocuri construite legal

t Scris de tudor dima
Primăria Timișoara nu dublează impozitul pentru balcoane închise fără autorizație în blocuri construite legal
Aosom
Primăria Timișoara nu dublează impozitul pentru balcoane închise fără autorizație în blocuri construite legal. Proprietarii pot cere autorizarea.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →