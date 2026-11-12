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Politică

Primarul din Băile Tuşnad critică posibilitatea ca staţiunea să fie comasată cu o comună: „Este inacceptabil”

a Scris de andreea ignat
Primarul din Băile Tuşnad critică posibilitatea ca staţiunea să fie comasată cu o comună: „Este inacceptabil”
Aosom
Primarul oraşului Băile Tuşnad, Butyka Zsolt, critică proiectul privind reforma administrativă şi posibilitatea comasării localităţii cu o comună învecinată, susţinând că o astfel de măsură ar afecta specificul unei staţiuni turistice şi balneare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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