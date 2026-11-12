Primarul din Băile Tuşnad critică posibilitatea ca staţiunea să fie comasată cu o comună: „Este inacceptabil”

Un organism politic și religios important cere revizuirea doctrinei nucleare a Iranului. Retragerea din NPT, printre opțiuni 12 Nov 2026

Putin, mesaj ferm pentru negociatorii lui Trump: insistă asupra revendicărilor teritoriale și avertizează că trupele străine „vor deveni ținte legitime” 12 Nov 2026

Cine este Bogdan Boitor, bărbatul cu care Ilinca Vandici așteaptă al doilea copil. Ce funcții a ocupat în administrația publică și cine este tatăl lui 12 Nov 2026

AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD 12 Nov 2026

Xi Jinping afirmă că „reunificarea” cu Taiwanul trebuie să devină realitate: „Curentul istoriei nu poate fi oprit” 12 Nov 2026