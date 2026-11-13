Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, şi-a exprimat poziţia despre inițiativa de reunire administrativă Rășinari – Râu Sadului: „Decizia aparține oamenilor din Râu Sadului. Sadu rămâne, ca și până acum, un vecin și un partener de încredere.” Primarul comunei Sadu, Valentin Ivan, salută deschiderea unui dialog public despre viitorul administrativ al comunităților din Mărginimea Sibiului. Se […] The post Primarul din Sadu despre propunerea Răşinariului de a se reuni cu Râu Sadului: „Decizia aparține oamenilor din Râu Sadului” appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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