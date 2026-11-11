Primarul Gabriel Lazany, despre concursul pentru șefia Poliției Locale: „Nu cred că este persoană care poate să ia concursul în varianta aceea!” The post Primarul Gabriel Lazany, despre concursul pentru șefia Poliției Locale: „Nu cred că este persoană care poate să ia concursul în varianta aceea!” appeared first on Bistrițeanul.ro.

Distribuie: Facebook Instagram