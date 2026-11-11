 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Primarul Gabriel Lazany, despre concursul pentru șefia Poliției Locale: „Nu cred că este persoană care poate să ia concursul în varianta aceea!”

b Scris de bistrițeanul.ro
Primarul Gabriel Lazany, despre concursul pentru șefia Poliției Locale: „Nu cred că este persoană care poate să ia concursul în varianta aceea!”
Aosom
Primarul Gabriel Lazany, despre concursul pentru șefia Poliției Locale: „Nu cred că este persoană care poate să ia concursul în varianta aceea!” The post Primarul Gabriel Lazany, despre concursul pentru șefia Poliției Locale: „Nu cred că este persoană care poate să ia concursul în varianta aceea!” appeared first on Bistrițeanul.ro.

Sursa: Bistrițeanul.ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech