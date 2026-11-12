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Politică

Primele două județe din România care vor să se unească. Sorin Grindeanu: „Am fost sunat de doi președinți de CJ”

c Scris de cornelia mazilu
Primele două județe din România care vor să se unească. Sorin Grindeanu: „Am fost sunat de doi președinți de CJ”
Aosom
Președinții a două Consilii Județene din sudul României au discutat deja despre posibilitatea unirii și i-au transmis liderului PSD, Sorin Grindeanu, că nu mai așteaptă o decizie la nivel național.

Sursa: Adevarul

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