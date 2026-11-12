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Politică

Primul refuz din Guvern pentru Alexandru Nazare. Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, nu vrea să taie din cheltuieli

f Scris de florin răvdan
Primul refuz din Guvern pentru Alexandru Nazare. Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, nu vrea să taie din cheltuieli
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Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a anunţat că refuză să înainteze un plan de reduceri de cheltuieli către Ministerul Finanţelor, aşa cum a cerut Alexandru Nazare.

Sursa: Dcnews

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