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Politică

Proaspăt revopsit PNL-ist anti-PSD, Ludovic Orban îl laudă pe Victor Ponta și guvernarea USL: „Nu a existat dezmățul ăsta bugetar” / „A fost un Cod fiscal pro-business și pro-cetățean”

b Scris de bogdan bodea
Proaspăt revopsit PNL-ist anti-PSD, Ludovic Orban îl laudă pe Victor Ponta și guvernarea USL: „Nu a existat dezmățul ăsta bugetar” / „A fost un Cod fiscal pro-business și pro-cetățean”
Aosom
Ludovic Orban, revenit în PNL și din nou luptător anti-PSD, după cinci ani petrecuți în afara partidului, are cuvinte surprinzător de laudative la adresa fostului premier PSD Victor Ponta, dar și la adresa guvernării PSD-PNL (USL). El susține că, spre deosebire de alte guvernări social-democrate, Executivul condus de Ponta a menținut deficitul bugetar sub control […]

Sursa: Gandul

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