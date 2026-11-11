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Politică

Procesul lui Călin Georgescu, reluat miercuri la Curtea de Apel București! Sute de susţinători au luat cu asalt instituția

a Scris de andreea vlad
Procesul lui Călin Georgescu, reluat miercuri la Curtea de Apel București! Sute de susţinători au luat cu asalt instituția
Aosom
Curtea de Apel Bucureşti (CAB) judecă, miercuri, 11 noiembrie, de la ora 13.30, dosarul în care Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Cauza se află la al patrulea termen de judecată, după ce, la ședința din 27 octombrie, magistrații au decis amânarea procesului pentru 11 […]

Sursa: National - Ziarul National

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