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Politică

Profesorul și avocatul Liviu-Marius Harosa, liderul mișcării civice Roșia Montană, va fi decorat post-mortem

d Scris de daniela moise
Profesorul și avocatul Liviu-Marius Harosa, liderul mișcării civice Roșia Montană, va fi decorat post-mortem
Aosom
Profesorul și avocatul Liviu-Marius Harosa, liderul mișcării civice Roșia Montană, va fi decorat post-mortem cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler. Anunțul a fost făcut de președintele României, Nicușor Dan, care a semnat joi decretul de decorare. „În opinia mea, mișcarea civică Roșia Montană este una din cele mai importante manifestări civice după […]

Sursa: Gazeta De Sud

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