Program modificat la Evidența Persoanelor Craiova: Înregistrarea deceselor, suspendată duminică

Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova nu va lucra cu publicul duminică, 15 noiembrie 2026, pentru înregistrarea deceselor, din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic național. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, programul de sâmbătă va fi prelungit până la ora 15:30. Potrivit anunțului făcut de Primăria Municipiului Craiova, activitatea va fi reluată […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗