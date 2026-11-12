 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Program modificat la Evidența Persoanelor Craiova: Înregistrarea deceselor, suspendată duminică

m Scris de magda dragu
Program modificat la Evidența Persoanelor Craiova: Înregistrarea deceselor, suspendată duminică
Aosom
Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova nu va lucra cu publicul duminică, 15 noiembrie 2026, pentru înregistrarea deceselor, din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic național. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, programul de sâmbătă va fi prelungit până la ora 15:30. Potrivit anunțului făcut de Primăria Municipiului Craiova, activitatea va fi reluată […]

Sursa: Gazeta De Sud

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →