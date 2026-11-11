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Politică

Proiectul reformei administrative, contestat de Constantin Toma. „Va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din 2028”

a Scris de adrian ilie
Proiectul reformei administrative, contestat de Constantin Toma. „Va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din 2028”
Aosom
Primarul Buzăului Constantin Toma (PSD), un critic constant al conducerii actuale a social-democraților, a spus că proiectul reorganizării administrativ-teritoriale este gândit astfel încât PSD să-și asigure victoria în alegerile din 2028. „Dacă această idee este de la PSD, PSD-ul gândește două-trei mutări în față. Cu siguranță va fi o hartă a PSD-ului pentru alegerile din …

Sursa: Hotnews

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