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Promisiuni de iubire, urmate de exploatare sexuală. Tribunalul Argeș a pronunțat o pedeapsă de 12 ani de închisoare

j Scris de juridice.ro
Promisiuni de iubire, urmate de exploatare sexuală. Tribunalul Argeș a pronunțat o pedeapsă de 12 ani de închisoare
Aosom
Instanța a reținut folosirea metodei „loverboy”: promisiuni de iubire și de întemeiere a unei familii, utilizate pentru a atrage victima...

Sursa: Adevarul

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