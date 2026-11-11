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Politică

Propaganda rusă folosește un scenariu al unirii dintre România și Moldova pentru a semăna panică: „Pur și simplu dramatic”

a Scris de alexandra pricop
Propaganda rusă folosește un scenariu al unirii dintre România și Moldova pentru a semăna panică: „Pur și simplu dramatic”
Aosom
Proiectele care aduc Republica Moldova tot mai aproape de România au pus pe jar propaganda prorusă.

Sursa: Stiri Pe Surse

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