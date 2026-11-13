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Politică

Propunerea surprinzătoare a lui Vladimir Putin în fața trimișilor SUA: De ce se tem ucrainenii că oferta ascunde o capcană militară

d Scris de daniel mihai dragomir
Propunerea surprinzătoare a lui Vladimir Putin în fața trimișilor SUA: De ce se tem ucrainenii că oferta ascunde o capcană militară
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Președintele rus Vladimir Putin a propus o misiune umanitară temporară în Kostiantînivka, însă Ucraina dezminte controlul rus și se teme de o capcană militară.

Sursa: Stiri Pe Surse

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