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Politică

Protest sâmbătă în București, neavizat de PMB. George Simion: Nu este nicio garanție că lucrurile nu vor degenera

i Scris de iulia horovei
Protest sâmbătă în București, neavizat de PMB. George Simion: Nu este nicio garanție că lucrurile nu vor degenera
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Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri seară că „nu este nicio garanție că lucrurile nu vor degenera” la protestul anunțat sâmbătă, 14 noiembrie, în București.

Sursa: Dcnews

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