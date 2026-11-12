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Politică

Protestul de sâmbătă se extinde: Nicolae Voiculeț anunță o manifestație împotriva lui Nicușor Dan, în fața Parlamentului

r Scris de roxana popa, redactor
Protestul de sâmbătă se extinde: Nicolae Voiculeț anunță o manifestație împotriva lui Nicușor Dan, în fața Parlamentului
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Protestul anunțat pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București, capătă o nouă dimensiune, după ce artistul Nicolae Voiculeț și-a asumat organizarea unei manifestații îndreptate inclusiv împotriva președintelui Nicușor Dan. Pentru eveniment a fost anunțată depunerea unei noi solicitări de avizare, organizatorii estimând participarea a aproximativ 5.000 de persoane

Sursa: Stiri Pe Surse

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