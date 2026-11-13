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Politică

Protestul de susținere a lui Călin Georgescu rămâne neautorizat de Primăria Capitalei. Decizie a instanței

a Scris de adelina mărăcine
Protestul de susținere a lui Călin Georgescu rămâne neautorizat de Primăria Capitalei. Decizie a instanței
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Protestul de susținere a lui Călin Georgescu, programat sâmbătă, 14 noiembrie, în fața Parlamentului, nu a primit autorizație de desfășurare. Primăria Capitalei a anunțat, vineri, că a câștigat, în primă instanță, procesul privind decizia de neavizare a manifestației. „Primăria Municipiului Bucureşti anunţă vineri că a câştigat procesul, în primă instanţă, privind decizia Comisiei de avizare …

Sursa: Hotnews

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