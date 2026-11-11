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Politică

PSD a mințit iar! În loc de relansare în forță, începe guvernarea cu o listă de cârpeli administrative

l Scris de lallananda
PSD a mințit iar! În loc de relansare în forță, începe guvernarea cu o listă de cârpeli administrative
Aosom
Sorin Grindeanu anunța pe Facebook, la sfârșitul lunii octombrie, o modificare a direcției României, critica austeritatea și promitea că PSD va apăra populația și firmele românești. Numai că, atunci când trece de la vorbe la fapte, anunțând măsuri co

Sursa: Yoga Esoteric

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