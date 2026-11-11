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Politică

PSD ia în calcul reducerea numărului de județe la 15, pe modelul Curților de Apel. Cum ar putea arăta harta României

a Scris de alexandru costea
PSD ia în calcul reducerea numărului de județe la 15, pe modelul Curților de Apel. Cum ar putea arăta harta României
Aosom
După ce au vorbit despre comasări de comune și orașe, acum social democrații mai înaintează o promisiune. Vor să reducă numărul de județe de la 41 la 15, pe modelul Curților de Apel, adică gruparea județelor în regiuni. Totuși, nu au încă un plan concret. Promisiunea nu este una nouă, ani de ani s-a vorbit despre o reducere a numărului de județe, însă niciodată un Executiv nu a reușit să o facă.

Sursa: Digi24

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