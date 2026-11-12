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Politică

Putin încearcă să ascundă amploarea pierderilor din Ucraina. Rușii riscă închisoarea pe viață dacă fotografiază mormintele

v Scris de vlad dobrea
Putin încearcă să ascundă amploarea pierderilor din Ucraina. Rușii riscă închisoarea pe viață dacă fotografiază mormintele
Aosom
În septembrie, un tribunal rus a condamnat un bărbat de vârstă mijlocie din Iaroslavl la 14 ani într-o colonie penitenciară — o pedeapsă rezervată, de regulă, celor mai periculoși criminali din țară, scrie Politico.

Sursa: Stirile Pro.tv

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