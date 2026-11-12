Putin le-a prezentat emisarilor lui Trump viziunea Moscovei privind o nouă arhitectură de securitate în Europa

Țara care blochează vizele pentru sportivii ruşi. „Atâta timp cât războiul continuă, nu au ce căuta” 12 Nov 2026

SUA susțin integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ce măsuri pregătește Chișinăul pentru Transnistria 12 Nov 2026

Ovidiu Vanghele cere iertare pentru folosirea termenului „gunoi” la adresa președintelui Nicușor Dan 12 Nov 2026

Lewis Hamilton cere Israelului să permită accesul ajutoarelor umanitare în Gaza, după o vizită la Rafah 12 Nov 2026

Nicușor Dan: Echitabil este ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare cu cele oferite pentru americani 12 Nov 2026