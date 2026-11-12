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Politică

Putin le-a prezentat emisarilor lui Trump viziunea Moscovei privind o nouă arhitectură de securitate în Europa

t Scris de tiberiu vasile
Putin le-a prezentat emisarilor lui Trump viziunea Moscovei privind o nouă arhitectură de securitate în Europa
Aosom
Preşedintele rus Vladimir Putin le-a prezentat emisarilor americani Jared Kushner şi Steve Witkoff viziunea Moscovei privind o nouă arhitectură de securitate în Europa.

Sursa: Dcnews

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