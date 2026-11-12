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Politică

Putin, mesaj ferm pentru negociatorii lui Trump: insistă asupra revendicărilor teritoriale și avertizează că trupele străine „vor deveni ținte legitime”

v Scris de viorica marin
Putin, mesaj ferm pentru negociatorii lui Trump: insistă asupra revendicărilor teritoriale și avertizează că trupele străine „vor deveni ținte legitime”
Aosom
Președintele rus a reiterat pretențiile Moscovei asupra teritoriilor ucrainene și a avertizat că orice trupe străine desfășurate în Ucraina vor deveni ținte legitime pentru armata rusă.

Sursa: Adevarul

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