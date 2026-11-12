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Politică

Putin propune o misiune umanitară în orașul Kostiantînivka. Ucrainenii cred că este o capcană

p Scris de petru mazilu
Putin propune o misiune umanitară în orașul Kostiantînivka. Ucrainenii cred că este o capcană
Aosom
Președintele rus Vladimir Putin a propus o „misiune umanitară” temporară în orașul Kostiantînivka din estul Ucrainei. Putin a spus că forțele ruse controlează localitatea. Ucrainenii au negat informația și se tem că propunerea ar putea fi o capcană.

Sursa: Mediafax Ro

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