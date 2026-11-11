 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

„Putin trăiește într-o altă realitate“. Dezvăluirile lui Zelenski despre discuțiile cu rușii de la Abu Dhabi

r Scris de redacția jurnalul
„Putin trăiește într-o altă realitate“. Dezvăluirile lui Zelenski despre discuțiile cu rușii de la Abu Dhabi
Aosom
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că prima zi a negocierilor dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurată la Abu Dhabi, a fost „constructivă și destul de importantă“. Liderul de la Kiev a făcut și o serie de dezvăluiri despre discuțiile cu delegația rusă și a anunțat că va cere din nou o întâlnire cu Vladimir Putin.

Sursa: Jurnalul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech