„Putin trăiește într-o altă realitate“. Dezvăluirile lui Zelenski despre discuțiile cu rușii de la Abu Dhabi

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că prima zi a negocierilor dintre Ucraina, SUA și Rusia, desfășurată la Abu Dhabi, a fost „constructivă și destul de importantă“. Liderul de la Kiev a făcut și o serie de dezvăluiri despre discuțiile cu delegația rusă și a anunțat că va cere din nou o întâlnire cu Vladimir Putin.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗