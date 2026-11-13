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Politică

Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia

c Scris de cristina stancu
Putin vrea să redeseneze arhitectura de securitate a Europei. Ce rol ar avea Transnistria și Găgăuzia
Aosom
Președintele rus Vladimir Putin urmărește, prin negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, un obiectiv mai amplu decât conflictul în sine: remodelarea întregii arhitecturi de securitate europene, se arată într-o analiză publicată de ziarul german Die Zeit.

Sursa: Adevarul

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