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Politică

Radu Mihaiu la RFI: Viitorul pol USR-PNL va lupta cu extremismul și corupția

c Scris de cosmin ruscior
Radu Mihaiu la RFI: Viitorul pol USR-PNL va lupta cu extremismul și corupția
Aosom
Viitorul pol de modernizare PNL-USR poate deveni principala forță politică din România, spune la RFI deputatul Uniunii Salvați România Radu Mihaiu. El subliniază că viitoarea alianță se va lupta cu extremismul și corupția.

Sursa: Rfi

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