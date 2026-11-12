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Politică

Radu Moisin acuză PSD că transformă reorganizarea administrativă într-un joc politic: „Se joacă de-a comasarea pe nervii românilor!”

s Scris de sergiu vlăgea
Radu Moisin acuză PSD că transformă reorganizarea administrativă într-un joc politic: „Se joacă de-a comasarea pe nervii românilor!”
Aosom
Deputatul clujean critică modul în care PSD abordează reorganizarea administrativ-teritorială, susținând că o reformă privind comasarea comunelor și județelor trebuie pregătită prin consultări și analize, nu prin decizii luate la sediul unui partid.

Sursa: Ziua De Cluj

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