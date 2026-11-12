Radu Oprea a lămurit ipoteza că România va plăti SUA 15.000 de dolari anual pentru fiecare soldat american staționat în țară

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat joi, 12 noiembrie, la Digi24, că este nevoie ca soldaţii americani să fie prezenţi în continuare în România şi că susține împărțirea costurilor cu țara condusă de Donald Trump, iar suma plătită anual pentru fiecare soldat american va fi sub 15.000 de dolari, dacă SUA vor accepta propunerea.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗