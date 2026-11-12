 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Rareș Bogdan, dezvăluiri despre Sahra Wagenknecht și atacurile la adresa românilor din Germania. Ce legătură ar exista cu Rusia și Neptun Deep

r Scris de realitatea.net
Rareș Bogdan, dezvăluiri despre Sahra Wagenknecht și atacurile la adresa românilor din Germania. Ce legătură ar exista cu Rusia și Neptun Deep
Aosom
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan lansează acuzații dure la adresa politicianului german Sahra Wagenknecht, după declarațiile acesteia referitoare la copiii românilor care beneficiază de alocații în Germania. Liberalul susține că atacurile la adresa muncitorilor străini și a familiilor acestora nu ar fi întâmplătoare și le pune în legătură cu interesele Kremlinului, proiectul energetic Neptun Deep și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →