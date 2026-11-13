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Politică

Război în Ucraina, ziua 1.723. Moscova, lovită cu sute de drone imediat după întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarii americani (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Război în Ucraina, ziua 1.723. Moscova, lovită cu sute de drone imediat după întâlnirea lui Vladimir Putin cu emisarii americani (Gândul)
Aosom
Războiul din Ucraina a intrat vineri, 13 noiembrie 2026, în a 1723-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă (…)

Sursa: Ziar.com

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