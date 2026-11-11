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Politică

Războiul, din nou realitate la granițele Europei. Luca Niculescu: „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO”. Mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații

m Scris de maria miron
Războiul, din nou realitate la granițele Europei. Luca Niculescu: „Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO”. Mesaj de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații
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Securitatea României nu depinde doar de apartenența la NATO, ci și de contribuția țării la apărarea comună, a declarat premierul Luca Niculescu într-un mesaj transmis de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații.

Sursa: Mediafax Ro

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