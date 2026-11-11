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Politică

Războiul din Ucraina s-ar putea încheia anul acesta, susține Kievul. SUA avertizează că negocierile sunt marcate de neîncredere

c Scris de claudia ariton
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia anul acesta, susține Kievul. SUA avertizează că negocierile sunt marcate de neîncredere
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Ucraina speră să obțină rezultate concrete în negocierile de pace până la sfârșitul anului 2026, după discuțiile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi sub medierea Statelor Unite. Un lider al partidului lui Volodimir Zelenski vorbește despre un „impuls favorabil” pentru ajungerea la un acord, însă mediatorii americani avertizează că între Kiev și Moscova persistă o lipsă de încredere. Teritoriile ocupate de Rusia și garanțiile de securitate rămân printre principalele puncte dificile, anunță The Independent.

Sursa: Digi24

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