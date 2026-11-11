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Politică

Războiul din Ucraina se mută în Spațiu. Ce este „Obria”, prin care Kievul vrea să spargă dependența de Starlink

i Scris de ion gaidău
Războiul din Ucraina se mută în Spațiu. Ce este „Obria”, prin care Kievul vrea să spargă dependența de Starlink
Aosom
O lecție învățată de armata ucraineană trebuie să alarmeze democrațiile occidentale: cine pierde controlul asupra conexiunilor sale prin satelit într-un război modern își pierde totodată capacitatea de acțiune.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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