Războiul din Ucraina se mută în Spațiu. Ce este „Obria”, prin care Kievul vrea să spargă dependența de Starlink

Tech 11 Nov 2026

Catapultă umană cu lansare din cel mai înalt coș de fum al Europei: „De-a dreptul incredibil!”

Dani Roman, 35 de ani, și Fred Fugen, 47 de ani, au fost lansați din cel mai înalt coș de fum din Europa, situat la termocentrala Trbovlje din Sl...