Gesturile de violență extremă în care sunt implicați copii și adolescenți ating cote îngrijorătoare, iar cruzimea unor astfel de episoade ridică tot mai multe semne de întrebare. Conflicte aparent banale ajung să se transforme în agresiuni organizate, în care victimele sunt lovite, umilite, filmate și amenințate pentru a fi reduse la tăcere. Un asemenea caz […] Articolul Răzbunare de tip mafiot între copii. Cum a ajuns un elev din Botoșani să fie șantajat, bătut și amenințat apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗